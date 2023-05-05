Непобежденный чемпион One FC Малыхин дал дружеский совет Петру Яну

Российский боец смешанных единоборств, чемпион промоушена ONE FC в полутяжёлом весе и временный чемпион лиги в полутяжёлой весовой категории Анатолий Малыхин считает, что россиянину Петру Яну стоит продолжать драться с лучшими представителями легчайшего дивизиона.

«В Таиланде (на сборах) он был в оптимальной форме. Работал с хорошими ребятами, загонял их, давал темп. Но по прилету в Америку что-то с ним происходит, не могу объяснить. На следующий бой я постараюсь сделать все, чтобы полететь с ним. Считаю, что нужно эмоционально качнуть, придать газа. Как ракете, только спичку кинуть! Если ты в топе – дерись с топами. Петя может выиграть любого, надо доказывать, что ты лучший», – приводит слова Малыхина «РИА Новости».

Ян проиграл три поединка подряд, уступив сначала Алджамейну Стерлингу в реванше, а затем проиграв Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 16 побед и пять поражений, четыре из которых он потерпел в последних пяти поединках.

Ранее китайский боец Ядонг Сонг, седьмой номер рейтинга легчайшего веса UFC заявил о желании провести бой с Яном.