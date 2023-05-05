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«Он клоун». Камил Гаджиев ответил на критику со стороны Александра Емельяненко

Ранее боец заявил, что Гаджиев «убил» лигу AMC Fight Nights
05 мая 2023 14:38
автор: Александр Кожевников

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о критике со стороны российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Александр Емельяненко – тот случай, когда человек говорит о ком-то плохо, то значит, о том, кому это адресовано, нужно думать хорошо. Поэтому будем считать, что я это воспринимаю как комплимент, ха-ха. Саша – клоун, который просто развлекает людей. И в рамках этого развлечения он готов на все», – приводит слова Гаджиева Sport24.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что Гаджиев уничтожил промоушен AMC Fight Nights.

Емельяненко проведет следующий бой 26 мая в Москве на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Соперником Емельяненко станет блогер Евгений Ершов.

источник: Sport24.ru
«Он клоун». Камил Гаджиев ответил на критику со стороны Александра Емельяненко
Ранее боец заявил, что Гаджиев «убил» лигу AMC Fight Nights
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