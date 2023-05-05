ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стерлинг и Сехудо прошли взвешивание перед титульным поединком на турнире UFC 288 

Соревнования состоятся в Нью-Джерси, 7 мая.
05 мая 2023 17:44
автор: Глеб Шевяков

Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг и его соотечественник Генри Сехудо провели взвешивание перед титульном боем за звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

Сообщается, что Сехудо превзошел по весу действующего обладателя чемпионского пояса менее, чем на один килограмм (60,78 кг против 61,22 кг). По итогам взвешивания оба бойца соответствуют лимиту легчайшего дивизиона.

Добавим, что очный поединок Стерлинга и Сехудо пройдет 7 мая в Нью-Джерси (США) и станет главным событием турнира UFC 288.

За свою карьеру Стерлинг принял участие в 25 боях и одержал 22 победу. В свою очередь, на счету Сехудо 18 проведенных боев, в 16-и из которых он вышел победителем.

источник: «Советский спорт»
Стерлинг и Сехудо прошли взвешивание перед титульным поединком на турнире UFC 288 
Соревнования состоятся в Нью-Джерси, 7 мая.
05.05.2023 17:44
ММА
автор: Глеб Шевяков
«Он клоун». Камил Гаджиев ответил на критику со стороны Александра Емельяненко
Ранее боец заявил, что Гаджиев «убил» лигу AMC Fight Nights
05.05.2023 14:38
ММА
автор: Александр Кожевников
Непобежденный чемпион One FC Малыхин дал дружеский совет Петру Яну
Непобежденный чемпион One FC Малыхин дал дружеский совет Петру Яну
Россиянин проиграл в трех своих последних поединках в UFC.
05.05.2023 13:55
ММА
автор: Александр Кожевников
Александр Емельяненко назвал причину воздержания от употребления алкоголя
В последнем поединке против блогера Святослава Коваленко он потерпел поражение.
05.05.2023 13:51
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Евлоев и Лопес схлестнулись взглядами перед боем на турнире UFC 288 (видео)
Поединок состоится 7 мая.
05.05.2023 11:12
ММА
Блахович в язвительной форме отреагировал на предложение Анкалаева провести реванш
Блахович в язвительной форме отреагировал на предложение Анкалаева провести реванш
Первый бой завершился вничью.
05.05.2023 10:34
ММА
автор: Артур Гичунцев
Сехудо оскорбил Стерлинга и высмеял Волкановски во время битвы взглядов (видео)
Экс-чемпион устроил настоящее шоу.
05.05.2023 09:51
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава RCC: Штырков - это андердог против Романкевича!
Николай Клименко считает, что Ивана Штыркова ждет непростой поединок.
05.05.2023 09:27
ММА
автор: Игорь Брагин
RCC 15: главным поединком турнира станет встреча Штырков vs Романкевич
RCC 15: главным поединком турнира станет встреча Штырков vs Романкевич
Бой Ивана с Вадимом Немковым перенесен на более поздний срок.
05.05.2023 08:10
ММА
автор: Игорь Брагин
Анкалаев призвал Блаховича и Перейру провести с ним очный поединок 
По словам 30 летнего спортсмена, он соскучился по боям на ринге. 
04.05.2023 19:50
ММА
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика