Стерлинг и Сехудо прошли взвешивание перед титульным поединком на турнире UFC 288 

Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг и его соотечественник Генри Сехудо провели взвешивание перед титульном боем за звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

Сообщается, что Сехудо превзошел по весу действующего обладателя чемпионского пояса менее, чем на один килограмм (60,78 кг против 61,22 кг). По итогам взвешивания оба бойца соответствуют лимиту легчайшего дивизиона.

Добавим, что очный поединок Стерлинга и Сехудо пройдет 7 мая в Нью-Джерси (США) и станет главным событием турнира UFC 288.

За свою карьеру Стерлинг принял участие в 25 боях и одержал 22 победу. В свою очередь, на счету Сехудо 18 проведенных боев, в 16-и из которых он вышел победителем.