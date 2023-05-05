Рой Джонс объяснил, при каких условиях готов провести бой с Федором Емельяненко

Легендарный боксер Рой Джонс, завершивший карьеру весной этого года, не против вернуться на ринг ради поединка с российским бойцом ММА Федором Емельяненко.

Однако, как заявил американец, он подпишет контракт только в случае выгодного предложения.

«С Федором Емельяненко я бы подрался только за большие деньги. А так, я уже слишком стар и слишком уставший», – заявил Джонс для «Матч ТВ».

Ранее Федор Емельяненко заявил, что с большим удовольствием принял бы бой против Джонса, так как считает его одним из величайших боксеров в истории.