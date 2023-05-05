Сен-Пьер рад, что его поединок против Хабиба так и не состоялся

Россиянин Хабиб Нурмагомедов неоднократно просил руководство UFC устроить ему бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Однако, глава лиги Дэйна Уайт отказывался устраивать поединок в полусреднем весе и настаивал на противостоянии в легком дивизионе. Сен-Пьера такие условия не устраивали, из-за чего бой так и не состоялся.

Спустя несколько лет канадец заявил, что не жалеет о случившемся. По его словам, решение Уайта положительно сказалась как на его карьере, так и на карьере Нурмагомедова.

«Наши карьеры закончились триумфом. А если бы бой случился, то обязательно кто-нибудь проиграл бы», – рассказал Сен-Пьер в подкасте Full Send Podcast.