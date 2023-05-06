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Стерлинг и Сехудо устроили потасовку на стендауне (видео)

Бой между ними станет главным событием турнира UFC 288, который состоится в американском Ньюарке.
06 мая 2023 07:42
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-обладатель этого титула в двух весовых категориях Генри Сехудо устроили потасовку в ходе битвы взглядов.

Бой между ними станет главным событием турнира UFC 288, который пройдет в американском Ньюарке. Стерлинг второй раз защитил титул чемпиона в октябре прошлого года, победив Ти Джея Диллашоу.

Сехудо предыдущий раз проводил бой в мае 2020 года, победив техническим нокаутом Доминика Круза. На счету Сехудо 16 побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
Стерлинг и Сехудо устроили потасовку на стендауне (видео)
Бой между ними станет главным событием турнира UFC 288, который состоится в американском Ньюарке.
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