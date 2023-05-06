Емельяненко рассказал о переговорах в IMMAF по возвращению российских бойцов на мировую арену

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал, собирается ли Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) допускать российских спортсменов до своих соревнований.

«Постоянно ведем переговоры о возвращении россиян на международные турниры.На сегодня я бы сказал, что Международная федерация ММА раскололась на тех, кто за, и тех, кто против. Беда в том, что руководство федерации склоняется к тому, чтобы воздержаться от нашего возвращения. Но большая часть все-таки за возвращение россиян», - приводит ТАСС слова Емельяненко.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.