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Емельяненко рассказал о переговорах в IMMAF по возвращению российских бойцов на мировую арену

Вопрос дискуссионный.
06 мая 2023 08:09
автор: Максим Скороходов

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал, собирается ли Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) допускать российских спортсменов до своих соревнований.

«Постоянно ведем переговоры о возвращении россиян на международные турниры.На сегодня я бы сказал, что Международная федерация ММА раскололась на тех, кто за, и тех, кто против. Беда в том, что руководство федерации склоняется к тому, чтобы воздержаться от нашего возвращения. Но большая часть все-таки за возвращение россиян», - приводит ТАСС слова Емельяненко.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.

источник: ТАСС
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