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Отец экс-бойца UFC Масвидаля арестован за стрельбу по человеку

Стрельба произошла в ходе конфликта в доме Масвидаля.
06 мая 2023 08:22
автор: Александр Евграфов

Отец бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата Хорхе Масвидаля арестован полицией Майами за инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает Fox Sports.

По данным источника со ссылкой на полицейское управление Майами в доме Масвидаля произошел конфликт, в ходе которого отец бойца применил огнестрельное оружие. Пострадавший был ранен и в настоящее время находится в больнице в стабильном состоянии, а отец задержан прибывшим нарядом полиции. Отмечается, что в момент конфликта самого Масвидаля не было дома.

38-летний Масвидаль являлся претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В апреле он объявил о завершении карьеры, проиграв в своем последнем поединке Гилберту Бернсу единогласным решением судей.

источник: Fox Sports on MSN
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