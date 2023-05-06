Отец экс-бойца UFC Масвидаля арестован за стрельбу по человеку

Отец бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата Хорхе Масвидаля арестован полицией Майами за инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает Fox Sports.

По данным источника со ссылкой на полицейское управление Майами в доме Масвидаля произошел конфликт, в ходе которого отец бойца применил огнестрельное оружие. Пострадавший был ранен и в настоящее время находится в больнице в стабильном состоянии, а отец задержан прибывшим нарядом полиции. Отмечается, что в момент конфликта самого Масвидаля не было дома.

38-летний Масвидаль являлся претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В апреле он объявил о завершении карьеры, проиграв в своем последнем поединке Гилберту Бернсу единогласным решением судей.