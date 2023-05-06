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Конор Макгрегор пригрозил отобрать дом у Артёма Лобова

Ранее Лобов подавал в суд на Макгрегора.
06 мая 2023 08:39
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор обратился к бывшему члену своей команды Артёму Лобову и пригрозил отнять у него дом.

«Крыстём, ты уже должен мне две выплаты за судебные издержки. Судя по тому, как всё складывается, ты лишишься дома, потому что не сможешь рассчитаться со мной. Мне не останется ничего, кроме как забрать у тебя дом», — написал Макгрегор в социальных сетях, однако вскоре удалил сообщение.

Лобов намеревался доказать, что он является автором идеи запуска личного бренда виски Конора Макгрегора Proper 12 и требовал процент от продаж продукта. В декабре 2022 года Лобов подал на Макгрегора второй иск, обвинив его в клевете, однако Верховный суд Ирландии отклонил иск. Лобову придётся оплатить Макгрегору судебные издержки. При этом выплаты должны произойти после того, как будет принято решение по первому иску об авторских правах.

источник: «Советский спорт»
Конор Макгрегор пригрозил отобрать дом у Артёма Лобова
Ранее Лобов подавал в суд на Макгрегора.
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