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Деметриус Джонсон победил Адриано Мораеса и защитил титул чемпиона ONE FC

Это был уже третий бой между ними.
06 мая 2023 08:57
автор: Александр Кожевников

В Брумфилде, штат Колорадо (США) прошел турнир по смешанным единоборствам ONE on Prime Video 10, в главном событии которого состоялся поединок за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе между американцем Деметриусом Джонсоном и бразильцем Андриано Мораесом.

Для Джонсона и Мораеса этот бой стал уже третьим очным противостоянием.

Бой продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Джонсону. Таким образом, американец защитил титул чемпиона лиги.

Первый поединок между спортсменами, состоявшийся в апреле 2021 года, завершился победой Мораеса нокаутом во втором раунде. Второй бой между ними прошёл в августе 2022 года – в нём оказался сильнее Джонсон, одержавший досрочную победу.

Всего на счету Джонсона 30 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед, потерпел четыре поражения и ещё один бой свёл к ничейному исходу. Адриано Мораес провёл 25 поединков в ММА, одержав в них 20 побед и потерпев пять поражений.

источник: «Советский спорт»
Деметриус Джонсон победил Адриано Мораеса и защитил титул чемпиона ONE FC
Это был уже третий бой между ними.
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