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Джефф Монсон рассказал, как проходит процесс отказа от гражданства США

У Монсона с 2018 года есть российский паспорт.
06 мая 2023 12:04
автор: Александр Кожевников

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о деталях процедуры отказа от американского гражданства.

«Я подал все документы. Сейчас я жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и вернуть паспорт. Никогда не вернусь в США», – приводит слова Джеффа Монсона «Спорт-Экспресс».

Ранее Монсон заявил, что планирует готовить документы на отказ от американского гражданства из-за несогласия с политикой Соединенных Штатов.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ожидалось, что следующим соперником Джеффа может стать Александр Емельяненко, однако российский боец проведёт бой с блогером Евгением Ершовым.

В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.

источник: «Спорт-Экспресс»
Джефф Монсон рассказал, как проходит процесс отказа от гражданства США
У Монсона с 2018 года есть российский паспорт.
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