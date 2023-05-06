Джефф Монсон рассказал, как проходит процесс отказа от гражданства США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о деталях процедуры отказа от американского гражданства.

«Я подал все документы. Сейчас я жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и вернуть паспорт. Никогда не вернусь в США», – приводит слова Джеффа Монсона «Спорт-Экспресс».

Ранее Монсон заявил, что планирует готовить документы на отказ от американского гражданства из-за несогласия с политикой Соединенных Штатов.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ожидалось, что следующим соперником Джеффа может стать Александр Емельяненко, однако российский боец проведёт бой с блогером Евгением Ершовым.

В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.