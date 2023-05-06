Иван Емельяненко надеется, что его братья смогут помириться друг с другом 

Иван Емельяненко, который является родным братом профессиональных бойцов Александра и Федора выразил надежду, что спортсмены способны прекратить конфликтовать друг с другом.

«В тот момент, когда Александр прибыл в Санкт-Петербург, отношения между ними уже были сложными. Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в Сети? Отчасти было такое, но по большому счету мне не хотелось бы это обсуждать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу как никто другой», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».

Добавим, что Иван Емельяненко совершит свой дебют в смешанных единоборствах на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 26 мая. Его оппонентом на ринге станет Алексей Леденев.