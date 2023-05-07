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Евлоев одолел Лопеса и одержал 7-ю победу кряду в UFC

Россиянин не знает поражений на профессиональном уровне.
07 мая 2023 08:11
автор: Артур Гичунцев

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев увеличил победную серию в UFC до 7 поединков.

Сегодня, 7 мая, уроженец Ингушетии, выступающий в полулегком весе, одолел бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 288: противостояние прошло все три раунда и завершилось судейским решением – 29-28, 29-28, 30-27.

Евлоеву 29 лет. До перехода в UFC боец выступал в M-1 Global, где владел титулом в полулегком дивизионе. Всего за карьеру в ММА россиянин провел 17 боев и одержал 17 побед.

источник: «Советский спорт»
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