Евлоев одолел Лопеса и одержал 7-ю победу кряду в UFC

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев увеличил победную серию в UFC до 7 поединков.

Сегодня, 7 мая, уроженец Ингушетии, выступающий в полулегком весе, одолел бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 288: противостояние прошло все три раунда и завершилось судейским решением – 29-28, 29-28, 30-27.

Евлоеву 29 лет. До перехода в UFC боец выступал в M-1 Global, где владел титулом в полулегком дивизионе. Всего за карьеру в ММА россиянин провел 17 боев и одержал 17 побед.