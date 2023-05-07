«Легчайшие деньги в моей жизни!» Макгрегор прокомментировал победу Стерлинга над Сехудо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал победу Алджэмейна Стерлинга в поединке с Генри Сехудо.

«Это были самые легкие деньги, которые я когда-либо заработал. На Стерлинге ни одной царапины! Поздравляю Фанкмастера! Генри – хороший маленький боец, но ему стоит прекратить постоянно говорить о своих планах. Он за карьеру провёл меньше 20 боев. Его финты – все, что у него есть. Научи меня мастерству. Сделал шпагат, как стриптизерша, и его посадили на задницу. Восхитительно!», - написал Конор Макгрегор в своих социальных сетях.

Напомним, бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.

Для американца эта победа стала 23-й в профессиональных смешанных единоборствах при трёх поражениях. Генри Сехудо потерпел третье поражение в 19 поединках в карьере, на его счету 16 побед.