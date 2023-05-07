Богатырев считает, что Евлоев может победить Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Адам Богатырев считает, что Мовсару Евлоеву по силам одолеть чемпиона UFC в полулегкой весовой категории Александра Волкановски.

«Если отталкиваться от формы Евлоева, которую он показал в последнем поединке, бой с Волкановски был бы ужасно тяжелым для Мовсара. Если говорить математическим языком, у Евлоева на высочайшем уровне: характер, выносливость, физика, борьба и скиллы. Удивить Алекса борьбой или выносливостью будет очень тяжело. Совокупность общих навыков у Волкановски серьезнее. Если Евлоев будет готов на Волкановски как на Дэна Иге, он разберет австралийского бойца», - приводит слова Богатырева Metaratings.

Накануне Евлоев единогласным судейским решением одолел Диего Лопеса и продлил свою серию побед в UFC до семи поединков.

Всего на счету Евлоева 17 боев, в которых он одержал 17 побед.

Евлоев занимает десятую позицию в рейтинге полулегкого веса UFC.