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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Фергюсон задержан за вождение в нетрезвом виде

Водитель допустил столкновение, отказался пройти алкотест и был арестован.
07 мая 2023 18:00
автор: Александр Евграфов

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Тони Фергюссон был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

По данным источника, Фергюссон в ночь на 7 мая в Лос-Анджелесе врезался на своем пикапе в припаркованные около клуба машины, после чего его автомобиль перевернулся набок.

Прибывшие полицейские задержали Фергюссона, а после того как тот отказался пройти тест на алкоголь, доставили бойца в местный полицейский участок. Как отмечают журналисты Фергюссон был также в состоянии наркотического опьянения.

Последний раз Фергюссон выходил на ринг на турнире UFC279, в котором проиграл удушающим приемом своему соотечественнику Нейту Диазу. Для Фергюссона это поражение стало пятым подряд. До этого он проигрывал Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи.

источник: TMZ.com
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Фергюсон задержан за вождение в нетрезвом виде
Водитель допустил столкновение, отказался пройти алкотест и был арестован.
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