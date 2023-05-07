Бывший временный чемпион UFC в легком весе Фергюсон задержан за вождение в нетрезвом виде

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Тони Фергюссон был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

По данным источника, Фергюссон в ночь на 7 мая в Лос-Анджелесе врезался на своем пикапе в припаркованные около клуба машины, после чего его автомобиль перевернулся набок.

Прибывшие полицейские задержали Фергюссона, а после того как тот отказался пройти тест на алкоголь, доставили бойца в местный полицейский участок. Как отмечают журналисты Фергюссон был также в состоянии наркотического опьянения.

Последний раз Фергюссон выходил на ринг на турнире UFC279, в котором проиграл удушающим приемом своему соотечественнику Нейту Диазу. Для Фергюссона это поражение стало пятым подряд. До этого он проигрывал Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи.