Глава UFC рассказал, почему Чимаев перестал выступать

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев перестал выступать из-за проблем личного характера. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт.
По словам функционера, каждый боец должен проводить не менее трех поединков в год.
«Если он не дерется, то это только потому, что у него есть какие-то свои личные проблемы», – заявил Уайт в интервью спортивному обозревателю Аарону Бронстетеру.
Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон осенью 2022 года. Тогда шведский боец одолел американца Кевина Холланда. Всего за карьеру в ММА 29-летний чеченец одержал 12 побед. Он не знает поражений на профессиональном уровне.
Ранее Хамзат Чимаев заявил, что лига не может найти ему соперника, так как многие бойцы отказываются подписывать контракт.
источник: «Советский спорт»