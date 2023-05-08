Глава UFC рассказал, почему Чимаев перестал выступать

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев перестал выступать из-за проблем личного характера. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт.

По словам функционера, каждый боец должен проводить не менее трех поединков в год.

«Если он не дерется, то это только потому, что у него есть какие-то свои личные проблемы», – заявил Уайт в интервью спортивному обозревателю Аарону Бронстетеру.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон осенью 2022 года. Тогда шведский боец одолел американца Кевина Холланда. Всего за карьеру в ММА 29-летний чеченец одержал 12 побед. Он не знает поражений на профессиональном уровне.

Ранее Хамзат Чимаев заявил, что лига не может найти ему соперника, так как многие бойцы отказываются подписывать контракт.