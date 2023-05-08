Президент UFC объяснил, почему бойцы промоушена не хотят драться с Умаром Нурмагомедовым

Президент промоушена смешанных единоборств Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал о сложностях в организации боя для Умара Нурмагомедова.

«Многие бойцы избегают поединка с Умаром Нурмагомедовым, поскольку не хотят рисковать своей позицией в рейтинге. Это трудная задача. Сначала бой принимают публично, но затем в частном порядке отказываются», - цитирует Уайта портал MMA Junkie.

Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, провел 16 боев в смешанных единоборствах и во всех победил.