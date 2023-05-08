Сехудо хочет встретиться на ринге с Двалишвили на турнире UFC 292 

Американский боец Генри Сехудо после поражения от своего соотечественника Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 288, прошедшем в Ньюарке (США) не планирует брать паузу и вызвал на очередной поединок представителя Грузии Мераба Двалишвили.

Отметим, что на минувшем турнире 36-летний спортсмен проиграл в матче за титул в легчайшем весе по итогам пяти раундов раздельным решением судей Стерлингу - 48-47, 47-48, 48-47.

«Это д****о далеко не закончилось! Дана, хочу голову Мераба на тарелке!», – обратился Сехудо к главе UFC в своих соцсетях.

Сообщается, что американский атлет предлагает подраться с грузином на UFC 292 в Бостоне в августе.

Добавим, что за свою карьеру Сехудо провел 19 боев, одержал 16 побед и потерпел три поражения. На счету Двалишвили – 19 поединков, 15 выигрышей и четыре поражения.