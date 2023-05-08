Двалилшвили ответил на желание Сехудо провести с ним очный поединок 

Первый номер рейтинга UFC в категории легчайшего веса, Мераб Двалишивили выразил готовность встретиться в бою с американцем Генри Сехудо, который ранее вызвал грузинского бойца на очный поединок.

«Погнали! Я примусь за ещё один объедок Алджамейна», – ответил Двалишвили сопернику в своих соцсетях.

Добавим, что за свою карьеру Двалишвили провел 19 боев, одержал 15 побед и потерпел четыре поражения. На счету Сехудо – 19 поединков, 16 побед и три проигрыша.

Напомним, что ранее на турнире UFC 288 американский боец потерпел поражение от своего соотечественника Алджамейна Стерлинга в бою за титул чемпиона в легчайшем весе раздельным решением судей.

Двалишвили провел свой последний поединок в марте нынешнего года, в котором одолел российского бойца Петра Яна единогласным судейским решением.