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Кратос: мой дед – крутой мужик, в 12 лет он штамповал патроны и партизанил в Великую Отечественную

Боец поделился воспоминаниями о своем родственнике.
09 мая 2023 14:12
автор: Александр Кожевников

Боец RCC Hard и Top Dog Сергей «Кратос» Калинин рассказал о своем дедушке, который прошел Великую Отечественную войну.

Сегодня, 9 мая, отмечается 78-я годовщина победы в ВОВ.

«Дедушка крутой мужик. Он рос в то время, когда была Вторая мировая война – в 12 лет он работал на заводе, штамповал патроны, потом позже уже партизанил. Он крутой дядька, я всегда на него ровняюсь.

Мне было десять лет, мы пошли быка резать, я его держу за поводья, меня всего мотает из стороны в сторону. Он говорит: «Держи, ты че, как тряпка». Он горло ему перерезал, кровь брызжет, я весь в крови, а он мне: «Сережа, держи». А Сережа как на родео. Для людей того времени, это в порядке вещей», – приводит слова Кратоса Mma.metaratings.ru.

Кратос в последнем поединке одержал победу на турнире RCC Hard над бразильским бойцом Кристианом Фроличем. бой состоялся 29 апреля. Всего на счету Кратоса шесть поединков на голых кулаках, в которых он одержал четыре победы

источник: Mma.metaratings.ru
Кратос: мой дед – крутой мужик, в 12 лет он штамповал патроны и партизанил в Великую Отечественную
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