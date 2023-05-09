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Хамзин: Петр Ян ни на один бой UFC не вышел здоровым

Боец RCC сообщил, что у Яна множество незалеченных травм.
09 мая 2023 15:45
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин высказался о состоянии здоровья россиянина, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. По словам Хамзина, в бою с Мерабом Двалившвили у Яна онемела рука.

«Все нормально. Человек просто набрал болячек, много травм. Он ни на один бой в UFC не вышел здоровым. Это не отговорки или еще что-то. Не «форточки», так сказать. Человек набрал очень много болячек, которые надо залечить. Дошло до того, что рука онемела, поднять не мог, не мог бутылку держать. Петя ни с одного ответственного поединка не снимался, всегда дрался, хотя нужно было сниматься. С такими-то болячками. Он всего нанес три удара правой рукой за 25 минут», - приводит слова Хамзина «Спорт-Экспресс».

Петр Ян проиграл три последних поединка в UFC. В последнем бою в UFC в марте 2023 года он уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. Всего на счету Петра Яна 16 побед и пять поражений.

источник: «Спорт-Экспресс»
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