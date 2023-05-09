Петр Ян опустился на пятое место в рейтинге UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян опустился на одну позицию и теперь занимает пятое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Новый рейтинг опубликован на сайте организации.

Потеря позиции Яном связано с возвращением в тройку лучших американского бойца Генри Сехудо, который обошел Кори Сэндхагена и россиянина. Чемпионом UFC в легчайшем весе является американец Алджамейн Стерлинг.

В воскресенье на турнире UFC 288 Стерлинг одолел Сехудо и в третий раз защитил титул. Первую строчку рейтинга занимает грузин Мераб Двалишвили, на второй позиции Шон О’Мэлли.