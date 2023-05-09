Чимаев назвал бойцов, с которыми готов подраться в следующем поединке

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал список, с кем готов провести следующий бой.

«Я готов драться с кем угодно. Мне плевать с кем: Белал Мухаммад, Камару Усман, Исраэль Адесанья, Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Роберт Уиттакер», — написал Чимаев в своих соцсетях.

Чимаев в сентябре 2022 года победил удушающим приемом американца Кевина Холланда. Ожидалось, что 29-летний Чимаев перейдет в средний вес и выступит на турнире UFC в Абу-Даби в октябре.

В MMA боец провел 12 боев и не знал поражений.