ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чимаев назвал бойцов, с которыми готов подраться в следующем поединке

По словам бойца ему нет принципиальной разницы в выборе соперника.
09 мая 2023 17:39
автор: Александр Евграфов

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал список, с кем готов провести следующий бой.

«Я готов драться с кем угодно. Мне плевать с кем: Белал Мухаммад, Камару Усман, Исраэль Адесанья, Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Роберт Уиттакер», — написал Чимаев в своих соцсетях.

Чимаев в сентябре 2022 года победил удушающим приемом американца Кевина Холланда. Ожидалось, что 29-летний Чимаев перейдет в средний вес и выступит на турнире UFC в Абу-Даби в октябре.

В MMA боец провел 12 боев и не знал поражений.

источник: «Советский спорт»
Монсон заявил, что хочет стать депутатом Госдумы РФ
Он считает, что принесет пользу в политике.
09.05.2023 18:08
ММА
автор: Степан Шереметьев
Чимаев назвал бойцов, с которыми готов подраться в следующем поединке
По словам бойца ему нет принципиальной разницы в выборе соперника.
09.05.2023 17:39
ММА
автор: Александр Евграфов
Петр Ян опустился на пятое место в рейтинге UFC
Россиянин проиграл четыре из пяти последних поединков.
09.05.2023 17:30
ММА
автор: Александр Евграфов
Хамзин: Петр Ян ни на один бой UFC не вышел здоровым
Боец RCC сообщил, что у Яна множество незалеченных травм.
09.05.2023 15:45
ММА
автор: Александр Кожевников
Кратос: мой дед – крутой мужик, в 12 лет он штамповал патроны и партизанил в Великую Отечественную
Боец поделился воспоминаниями о своем родственнике.
09.05.2023 14:12
ММА
автор: Александр Кожевников
«Проблема не во мне». Чимаев – о словах Уайта о том, почему он не провел ни одного боя в 2023-м
«Проблема не во мне». Чимаев – о словах Уайта о том, почему он не провел ни одного боя в 2023-м
Хамзат заявил, что в UFC ему попросту не дают бои.
09.05.2023 08:21
ММА
автор: Александр Кожевников
Дэйна Уайт рассказал, почему UFC не дал ни одного боя Чимаеву в 2023 году: его личные проблемы
Последний раз швед чеченского происхождения выходил в октагон в сентябре.
08.05.2023 23:58
ММА
автор: Максим Скороходов
Двалилшвили ответил на желание Сехудо провести с ним очный поединок 
32-летний грузин согласился, назвав оппонента «объедком Алджамейна Стерлинга». 
08.05.2023 22:47
ММА
автор: Глеб Шевяков
Сехудо хочет встретиться на ринге с Двалишвили на турнире UFC 292 
Сехудо хочет встретиться на ринге с Двалишвили на турнире UFC 292 
Соревнования должны состояться в Бостоне в августе текущего года.
08.05.2023 17:40
ММА
автор: Глеб Шевяков
Президент UFC объяснил, почему бойцы промоушена не хотят драться с Умаром Нурмагомедовым
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова по-прежнему остается непобежденным бойцом.
08.05.2023 14:15
ММА
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика