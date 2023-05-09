Кушиташвили заявил, что во время его представления будут звучать российский и грузинский гимны

Чемпион Европы по боксу Георгий Кушиташвили заявил, что на профессиональном ринге во время его представления будут звучать две страны - Россия и Грузия.

«В любом случае будут звучать и Россия, и Грузия. Как спортсмен я состоялся в России, поэтому эта страна точно будет звучать», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Добавим, что Кушиташвили является двукратным чемпионом России, участником чемпионата мира‑2019 в составе сборной России. За карьеру Георгий одержал две досрочные победы на турнирах российского промоушена RCC Boxing Promotions.