Царукян узнал имя своего соперника, с которым сразится 17 июня

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян узнал имя нового соперника, с кем проведет следующий поединок. Им станет бразилец Жоаким Силва, сообщает в социальных сетях журналист Бретт Окамото.

Поединок пройдет 17 июня в рамках турнира UFC Vegas 75.

Царукян, занимающий восьмое место в рейтинге легкой весовой категории, должен был сразиться 30 апреля с Ренато Мойкано на турнире UFC Fight Night 223, однако поединок был отменен из-за травмы бразильца.

На счету Царукяна 22 боя в ММА, в которых было 19 побед и три поражения. У Силвы 12 побед и три поражения в карьере.