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Хабиб Нурмагомедов предрек чемпионство в UFC своему двоюродному брату Умару

Экс-чемпион в легкой весовой категории прокомментировал отказы от поединков с Умаром.
10 мая 2023 00:01
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов считает, что карьеры Умара и его самого, а также Ислама Махачева в чем-то похожи.

«Дана Уайт говорит, что никто не хочет рисковать и драться с Умаром. Когда-то мы столкнулись с такой же ситуацией вместе с (действующим чемпионом UFC) Исламом Махачевым. Вы знаете, что было дальше», — написал у себя в соцсетях Нурмагомедов.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что никто из бойцов промоушена не хотят встречаться на ринге с Умаром Нурмагомедовым, который является непобежденным в своей весовой категории.

Хабиб Нурмагомедов предрек чемпионство в UFC своему двоюродному брату Умару
Экс-чемпион в легкой весовой категории прокомментировал отказы от поединков с Умаром.
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