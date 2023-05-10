Чемпион UFC Волкановски подерется в главном бою турнира UFC 290

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в полулегком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски проведет защиту против обладателя временного титула мексиканца Яира Родригеса в главном бою турнира UFC 290.

На счету Волкановски 27 боев, в 25 из которых он одержал победу. У его соперника 20 боев и 17 побед.

Также анонсированы другие бои основного карда турнира. В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено сразится с бразильцем Алешандре Пантожей.

Три другие пары соперников определились так:

Роберт Уиттакер (Австралия) – Дрикус Дю Плесси (Южная Африка).

Джалин Тёрнер (США) – Дэн Хукер (Новая Зеландия).

Бо Никал (США) – Тресин Гор (США).