Хабиб Нурмагомедов анонсировал участие брата Умара в главном бою UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Умар в ближайшее время может выступить в главном событии турнира промоушена.

Напомним, что 27-летний боец занимает 11-ю строчку рейтинга в легчайшем весе. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что очень сложно найти рейтингового соперника для Умара.

«Сегодня провели серьезные переговоры. Умар скоро будет в main event в UFC», — написал Нурмагомедов на своей странице в соцсети.

Добавим, что в январе Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде на UFC Fight Night 217.