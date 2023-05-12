Хамзат Чимаев намекнул на бой против Камару Усмана

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев оставил интригующий пост в соцсети. Так, шведский боец, выступающий в полусреднем весе, намекнул на поединок с нигерийцем Камару Усманом.

«Камару Усман» – написал Чимаев в соцсети, сопроводив пост галочкой зеленого цвета.

Напомним, 29-летний Чимаев провел в UFC 6 боев и одержал 6 побед. Он не знает поражений на профессиональном уровне – в его активе 12 побед.

Что касается Усмана, то 33-летний нигериец – бывший чемпион промоушена в полусреднем весе. Его победная серия длилась с 2015 по 2022 год, пока он не встретился с британцем Леоном Эдвардсом.