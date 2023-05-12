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Ковингтон заявил, что матчмейкеры UFC предлагали ему бой против Ислама Махачева

Американец подчеркнул, что лига по-прежнему рассматривает вариант с организацией этого поединка.
12 мая 2023 11:33

Американский боец UFC Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе, не исключил, что проведет поединок против чемпиона организации в легком дивизионе Ислама Махачева.

По словам американца, матч-мейкеры лиги уже предлагали ему подраться с россиянином. Ковингтон подчеркнул, что в промоушене и по-прежнему рассматривают вариант с организацией этого противостояния.

«Этот бой вполне возможен. Я не большой полусредневес, я гоняю максимум 7-9 килограммов, при этом я жру столько, сколько захочу», – заявил американец в интервью MMA Fighting.

Ранее Ковингтон бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу, но получил отказ. Что кается Махачева, то россиянин, скорее всего, подерется этой осенью с победителем пары Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш.

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