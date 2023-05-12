Вячеслав Борщев узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщев узнал имя своего нового соперника. Им станет китайский спортсмен Махешат Хайсаер.

Об этом информирует пресс-служба UFC. Бой пройдет на турнире UFC Vegas 73 21 мая.

На счету Борщева три поединка в UFC, в которых он одержал одну побед и дважды потерпел поражение. В последнем поединке российский боец и встречался с американцем Майком Дэвисом. Бой продлился все три раунда, по итогам которых американский боец одержал победу единогласным решением судей.

Что касается китайского бойца, то на его счету 11 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и дважды проиграл.