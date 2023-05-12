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Штырков сравнил Александра Емельяненко с одноруким и ребёнком

Иван ответил на вопрос о возможности проведения поединка с Емельяненко.
12 мая 2023 13:23
автор: Никита Плохих

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков ответил на вопрос о возможности проведения боя с Александром Емельяненко.

«Нет. Никогда. А потом предложат бой с инвалидом, а потом и с одноруким человеком, или с женщиной? Это примерно тоже самое. Мне кажется, предлагать сейчас бой с Сашей Емельяненко – оскорбление. Не в плане того, что Александр не достоин, просто, все прекрасно понимают, что он – все.

Его как спортсмена больше нет, а если какая-то надежда и была, то после боя с Дациком стало ясно понятно, что нейронные связи невозможно восстановить до прежнего уровня, чтобы он видел удары, реагировал на них. За его следующим боем следить не буду, он дерется с блогером, это же не полноценный поединок. Есть одно выражение касательно подобных боев, но не хочу нецензурно выражаться», – передает слова Штыркова корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, следующий поединок Штырков проведет по правилам кикбоксинга. Бой состоится на турнире RCC 15 в Екатеринбурге, соперником Ивана станет Петр Романкевич. Турнир состоится 13 мая, бой Штыркова и Романкевича станет главным событием турнира.

источник: «Советский спорт»
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