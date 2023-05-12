Штырков и Романкевич сделали вес перед турниром RCC 15

В Екатеринбурге состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира RCC 15, в главном событии которого встретятся Иван Штырков и Петр Романкевич. Бой пройдет по правилам кикбоксинга.

По итогам взвешивания Штырков показал вес 100,15 кг, вес Романкевича – 100,05 кг. Оба бойца уложились в лимит весовой категории.

Свой последний поединок Иван Штырков проводил по правилам бокса, его соперником был Магомед Исмаилов. По итогам боя Иван потерпел поражение единогласным решением судей.

Романкевич в последнем бою отправил в нокаут экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари.

Турнир RCC 15 состоится 13 мая. Всего на турнире пройдет 11 поединков.