Камару Усман отреагировал на публикацию Хамзата Чимаева

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев намекнул на поединок против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Напомним, шведский боец выложил в соцсети пост, в котором написал «Камару Усман», и добавил к публикации галочку зеленого цвета.

Нигериец аналогичным образом отреагировал на публикацию Чимаева. Он написал «Хамзат Чимаев» и также добавил галочку.

Напомним, 29-летний Чимаев провел в UFC 6 боев и одержал 6 побед. Он не знает поражений на профессиональном уровне – в его активе 12 побед. Что касается Усмана, то 33-летний нигериец не знал поражений на протяжении 7 лет, пока не встретился с британцем Леоном Эдвардсом, которому и проиграл титул.