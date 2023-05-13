Хамзат Чимаев опубликовал дерзкий пост, адресованный Камару Усману

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, обратился к нигерийцу Камару Усману, с которым у него может состояться поединок.

«Усман, я уважаю тебя, ты был одним из лучших. Но знаешь, ты – старый, братан. И теперь пришло мое время», – написал Чимаев в соцсети.

Ранее чеченский полусредневес намекнул на скорый поединок с нигерийцем. Усман аналогичным образом поддержал интригу, хотя, официального заявления UFC пока не последовало.

29-летний Чимаев провел в американской лиге 6 боев и одержал 6 побед. Он не знает поражений на профессиональном уровне – в его активе 12 побед. Что касается Усмана, то 33-летний нигериец не знал поражений на протяжении 7 лет, пока не встретился с британцем Леоном Эдвардсом, которому проиграл титул в полусреднем весе.