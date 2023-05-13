Усман Нурмагомедов узнал имя соперника по полуфиналу Гран-при Bellator

Стало известно, с кем проведет свой следующий поединок россиянин Усман Нурмагомедов в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Напомним, что 25-летний спортсмен является действующим чемпионом организации.

В четвертьфинале промоушена американцем Брентом Примусом победил француза Мансура Барнауи единогласным решением судей. Поединок прошел в Париже.

Таким образом, Примус встретится с Усманом в полуфинале.

Добавим, что Нурмагомедов одержал 17 побед и остается непобежденным в ММА. У Примуса 12 побед и три поражения.