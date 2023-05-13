ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Усман Нурмагомедов узнал имя соперника по полуфиналу Гран-при Bellator

Ранее россиянин победил бойца из США.
13 мая 2023 12:32
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, с кем проведет свой следующий поединок россиянин Усман Нурмагомедов в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Напомним, что 25-летний спортсмен является действующим чемпионом организации.

В четвертьфинале промоушена американцем Брентом Примусом победил француза Мансура Барнауи единогласным решением судей. Поединок прошел в Париже.

Таким образом, Примус встретится с Усманом в полуфинале.

Добавим, что Нурмагомедов одержал 17 побед и остается непобежденным в ММА. У Примуса 12 побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
Усман Нурмагомедов узнал имя соперника по полуфиналу Гран-при Bellator
Ранее россиянин победил бойца из США.
13.05.2023 12:32
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Хамзат Чимаев опубликовал дерзкий пост, адресованный Камару Усману
Хамзат Чимаев опубликовал дерзкий пост, адресованный Камару Усману
Страсти накаляются.
13.05.2023 10:35
ММА
Камару Усман отреагировал на публикацию Хамзата Чимаева
Страсти накаляются.
13.05.2023 00:03
ММА
автор: Артур Гичунцев
Штырков и Романкевич сделали вес перед турниром RCC 15
Штырков и Романкевич сделали вес перед турниром RCC 15
Бойцы проведут поединок по правилам кикбоксинга.
12.05.2023 13:30
ММА
автор: Александр Кожевников
Штырков сравнил Александра Емельяненко с одноруким и ребёнком
Иван ответил на вопрос о возможности проведения поединка с Емельяненко.
12.05.2023 13:23
ММА
автор: Никита Плохих
Вячеслав Борщев узнал имя следующего соперника
Россиянин проиграл два последних поединка в UFC.
12.05.2023 11:52
ММА
автор: Александр Кожевников
Ковингтон заявил, что матчмейкеры UFC предлагали ему бой против Ислама Махачева
Американец подчеркнул, что лига по-прежнему рассматривает вариант с организацией этого поединка.
12.05.2023 11:33
ММА
Хамзат Чимаев намекнул на бой против Камару Усмана
Хамзат Чимаев намекнул на бой против Камару Усмана
Осталось дождаться официального заявления UFC.
12.05.2023 10:40
ММА
Умар Нурмагомедов анонсировал свой следующий бой в UFC
Россиянин идет на победной серии из четырех поединков кряду.
11.05.2023 21:10
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тренер Гана: Сирил вернется в сентябре. Павлович был бы хорошим соперником
Тренер Гана: Сирил вернется в сентябре. Павлович был бы хорошим соперником
Ранее сообщалось, что россиянин может получить титульный бой.
11.05.2023 10:47
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика