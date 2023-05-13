Чемпион UFC Стерлинг назвал победителя в паре Умар Нурмагомедов – Петр Ян

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг оценил профессиональные качества российского бойца ММА Умара Нурмагомедова.

По его словам, уроженец Дагестана способен составить конкуренцию другому россиянину, Петру Яну, который в свое время владел титулом в этом дивизионе.

«Умар действительно очень хорош. Я думаю, его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник, и, кажется, он будущий чемпион. Лучше ли он, чем Пётр Ян? На данный момент, в нынешней точке Пётр сделал намного больше, вы это видите. Стилистически Умар, может быть, стал бы ещё одной жёсткой ночью для Яна», – заявил американец в соцсети.

Умару 27 лет. Он является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В UFC молодой боец одержал 4 победы в 4 поединках, а за всю карьеру в ММА – 16 побед в 16 боях.