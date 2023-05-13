Скотт Кокер назвал возможных следующих соперниц Крис Сайборг в Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о продлении контракта с чемпионкой лиги Крис Сайборг и назвал ее возможных следующих соперниц.

«Мне позвонил ее менеджер и сказал, что они хотят остаться и готовы заключить контракт. На договор ушел час, на подписание еще пара часов. Так что за три часа мы перешли от ожидания и готовности повторить предложения других промоушенов до продления соглашения.

Соперница? Сара Макмэнн хорошо себя показала, есть вариант с Кэт Зингано, есть Лея Маккорт. Для Крис есть много возможных соперниц. Кайла Харрисон в следующем году станет свободным агентом, так что посмотрим», - приводит слова Скотта Кокера MMAFighting.

Сайборг провела в Bellator пять поединков, в которых одержала пять побед.