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Скотт Кокер назвал возможных следующих соперниц Крис Сайборг в Bellator

Спортсменка продлила контракт с организацией.
13 мая 2023 17:53
автор: Александр Кожевников

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о продлении контракта с чемпионкой лиги Крис Сайборг и назвал ее возможных следующих соперниц.

«Мне позвонил ее менеджер и сказал, что они хотят остаться и готовы заключить контракт. На договор ушел час, на подписание еще пара часов. Так что за три часа мы перешли от ожидания и готовности повторить предложения других промоушенов до продления соглашения.

Соперница? Сара Макмэнн хорошо себя показала, есть вариант с Кэт Зингано, есть Лея Маккорт. Для Крис есть много возможных соперниц. Кайла Харрисон в следующем году станет свободным агентом, так что посмотрим», - приводит слова Скотта Кокера MMAFighting.

Сайборг провела в Bellator пять поединков, в которых одержала пять побед.

источник: MMA Fighting
Скотт Кокер назвал возможных следующих соперниц Крис Сайборг в Bellator
Спортсменка продлила контракт с организацией.
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