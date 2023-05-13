Денис Лаврентьев разобрался с экс-чемпионом Bellator Эдуардо Дантасом на RCC 15 

В восьмой паре турнира RCC 15 в Екатеринбурге встретились Денис Лаврентьев и экс-чемпион Bellator Эдуардо Дантас. Им предстоял трехраундовый бой в легчайшем весе (до 61,2 кг) по правилам ММА.

На старте первого раунда Денис завладел инициативой, гонял соперника по октагону и пробивал мощные лоу-кики. В середине раунда бразильцу удалось провести тейкдаун и занять крайне выгодную позицию сверху. Дантас пытался провести удушающий прием больше минуты, но Денис не сдался, а в концовке раунда и вовсе занял атакующую позицию в партере.

Второй раунд вновь начался с давления от Лаврентьева, Денис зажал бразильца в клинче у сетки и совмещал попытки провести тейкдаун с мощными ударами коленями по корпусу. Почти три минуты бойцы провели в клинче, после чего продолжили поединок в стойке. Денис по-прежнему действовал первым номером, атаковал комбинациями, бразилец же в основном отвечал одиночными ударами.

Денису удалось перевести соперника в партер уже в начале третьего раунда. Лаврентьев занял атакующую позицию, не давал Дантасу подняться в стойку и методично разбивал защиту бразильца. Денис контролировал соперника на земле вплоть до гонга.

Бой прошел всю дистанцию. Все судьи поставили 29:28 в пользу Дениса Лаврентьева, который одержал победу единогласным решением судей.