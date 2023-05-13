Магнус Конрадо одержал досрочную победу в бою с Ильясом Хамзиным

В со-главном событии турнира RCC 15 встретились Ильяс Хамзин и Магнус Конрадо. Им предстоял трехраундовый бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) по правилам смешанных единоборств.

В первом раунде бойцы выбрасывали мощные удары с дистанции, вкладываясь в каждый их них. В середине раунда бразилец попытался совершить тейкдаун, а после небольшого клинча все же бросил Хамзина. Конрадо быстро сориентировался в партере и забрал спину Ильяса. Магнус попытался выйти на удушающий, но Ильяс с этой попыткой справился. Правда, тут же бразилец поймал Хамзина на ручной треугольник и заставил Ильяса сдаться. Таким образом, бразилец одержал досрочную победу в первом раунде.

Бразильский боец одержал 15-ю победу в смешанных единоборствах. Всего на его счету 19 поединков, в которых он одержал четыре поражения.

Что касается Хамзина, то он потерпел третье поражение в 14 поединках в карьере. На его счету 11 побед.