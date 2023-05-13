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В RCC назвали вероятного соперника Штыркова на следующий бой

В организации также рассматривают возможность организации поединка с иностранным бойцом.
13 мая 2023 22:03
автор: Никита Плохих

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о возможных следующих соперниках российского бойца ММА Ивана Штыркова.

«Насчет соперников, на самом деле есть иностранные бойцы, которые могли бы приехать. Из российских тоже есть несколько бойцов, например Вагабов. Я, наверное, вернусь к организации этого боя после турнира. Это был бы супербой», - сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, на турнире RCC 15 Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге. Иван одержал победу в поединке с Петром Романкевичем. Штырков одержал победу по итогам экстра-раунда – в первых трёх судьи не смогли определить победителя.

источник: «Советский спорт»
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