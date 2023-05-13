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Бой на турнире UFC в Шарлотте закончился ярким нокаутом на 14-й секунде

Боец активно начал поединок, но получил шикарный хук справа.
13 мая 2023 23:32
автор: Александр Кожевников

Поединок предварительного карда турнира UFC on ABC 4 между американцами Брайаном Баттлом и Габриэлем Грином подарил зрителям один из самых любопытных и быстрых нокаутов в истории лиги.

Грин с первых минут поединка бросился в атаку на соперника, однако во время размена получил мощный удар справа и сам отправился в нокаут. Бой был завершен всего за 13 секунд.

Брайан Баттл одержал девятую победу в 11 поединках в карьере. В UFC на счету Баттла пять поединков, в которых он одержал четыре победы.

Что касается Габриэля Грина, то он потерпел пятое поражение в 16 поединках в карьере. На его счету 11 побед. Поражение в бою с Баттлом стало для 30-летнего бойца вторым кряду – в июле прошлого года он проиграл решением судей Иену Гэрри.

источник: «Советский спорт»
Бой на турнире UFC в Шарлотте закончился ярким нокаутом на 14-й секунде
Боец активно начал поединок, но получил шикарный хук справа.
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