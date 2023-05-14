Результаты UFC on ABC 4: Алмейда победил Розенстрайка, Уокер одолел Смита

В Шарлотте (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 4.

В главном событии турнира суринамский спортсмен Жаирзиньо Розенстрайк встречался с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Бой завершился уже в первом раунде – Алмейда вышел в фулл маунт, Розенстрайк попробовал выбраться из сложной ситуации, однако «отдал» спину, что позволило бразильцу поймать соперника на удушающий прием.

В соглавном поединке турнира встречались американец Энтони Смит и бразилец Джонни Уокер. Бой прошел в полутяжелом весе. Поединок продлился все запланированные три раунда, по итогам которых Уокер одержал победу единогласным решением судей - 29-28, 30-27, 30-27.

UFC on ABC 4. Результаты турнира:

Жаилтон Алмейда - Жаирзиньо Розенстрайк - победа Алмейды удушающим приемом в первом раунде;

Джонни Уокер - Энтони Смит - победа Уокера единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27;

Иан Гарри - Даниэль Родригес - победа Гарри техническим нокаутом в первом раунде;

Карлос Ульберг - Игорь Потеря - победа Ульберга техническим нокаутом в первом раунде;

Алекс Мороно - Тим Минс - победа Мороно удушающим приемом во втором раунде.

Предварительный кард:

Мэтт Браун - Курт Макги - победа Брауна нокаутом в первом раунде;

Карл Уильямс - Чейз Шерман - победа Уильямса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Дуглас Силва де Андраде - Коди Стаманн - победа де Андраде единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Мэнди Бём - Чи Её Ким - победа Бем раздельным решением судей (27-28, 28-27, 28-27);

Брайан Баттл Габриэль Грин - победа Баттла нокаутом в первом раунде;

Тайнара Лисбоа - Джессика-Роуз Кларк - победа Лисбоа удушающим приемом в третьем раунде.