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Алмейда сравнил себя с Хабибом после победы над Розенстрайком

Бразилец победил Розенстрайка в первом раунде.
14 мая 2023 09:13
автор: Александр Кожевников

Бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда после победы в поединке с Жаирзиньо Розенстрайком сравнил себя с экс-чемпионом лиги в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я очень счастлив. Если вы посмотрите, то Хабиб стал чемпионом с таким стилем. Я хочу сохранить этот стиль и выиграть титул. Все называли Розенстрайка одним из самых опасных парней в тяжелом весе, он собирался нокаутировать меня. Но все, что он смог сделать – дать мне пару пощечин. Когда я нахожусь под давлением, никому не под силу меня достать», - приводит слова Алмейды ESPN.

Напомним, бой Алмейды и Розенстрайка закончился уже в первом раунде – Жаилтону удалось провести удушающий прием и вынудить соперника сдаться.

источник: ESPN
Алмейда сравнил себя с Хабибом после победы над Розенстрайком
Бразилец победил Розенстрайка в первом раунде.
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