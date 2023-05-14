Алмейда сравнил себя с Хабибом после победы над Розенстрайком

Бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда после победы в поединке с Жаирзиньо Розенстрайком сравнил себя с экс-чемпионом лиги в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я очень счастлив. Если вы посмотрите, то Хабиб стал чемпионом с таким стилем. Я хочу сохранить этот стиль и выиграть титул. Все называли Розенстрайка одним из самых опасных парней в тяжелом весе, он собирался нокаутировать меня. Но все, что он смог сделать – дать мне пару пощечин. Когда я нахожусь под давлением, никому не под силу меня достать», - приводит слова Алмейды ESPN.

Напомним, бой Алмейды и Розенстрайка закончился уже в первом раунде – Жаилтону удалось провести удушающий прием и вынудить соперника сдаться.