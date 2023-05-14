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Боец UFC сообщил, что его жена изменила ему в день свадьбы

Тим Эллиотт сообщил об измене супруги с другим бойцом, Кевином Крумом.
14 мая 2023 09:53
автор: Александр Кожевников

Боец наилегчайшего веса, 11-й номер рейтинга UFC Тим Эллиотт сообщил в социальных сетях, что его супруга изменила ему в день их свадьбы.

«Хотите увидеть кое-что мерзкое? Это моя жена читает клятву моей дочери на нашей свадьбе. Парень, который держит микрофон, Кевин Крум, был моим другом и коллегой по команде. Она изменила мне с ним в ту же ночь. И у них были отношения весь наш брак», — написал Эллиотт в социальных сетях.

Фото из личного архива Тима Эллиотта

Бывшая жена Эллиотта, Джина Мазани, также некоторое время выступала UFC, но покинула организацию в прошлом году.

Кевин Крум, о котором рассказал Эллиотт, также выступал в UFC. В его послужном списке бои с такими спортсменами, как Джастин Гэтжи, Расул Мирзаев, Алекс Касерес и многие другие. Примечательно, что Крум был первым соперником Джастина Гэтжи в профессиональной карьере. Гэтжи закончил тот бой в августе 2011 года эффектным нокаутом в первом раунде.

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