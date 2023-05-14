Мэтт Браун повторил рекорд UFC

Боец UFC Мэтт Браун, выступающий в полусреднем весе, повторил рекорд по количеству нокаутов в лиге.

Американский спортсмен на турнире UFC on ABC 4 в первом раунде нокаутировал Курта Макги. Этот нокаут стал 13-м в карьере 42-летнего спортсмена в промоушене.

По этому показателю он сравнялся с Дерриком Льюисом, на счету которого также 13 нокаутов.

При этом Мэтт Браун входит в топ-5 в истории UFC по количеству досрочных побед (нокаутом и приемом). На счету Брауна 14 таких выигранных поединков. Рекордсменом по этому показателю является Чарльз Оливейра – 19 досрочных побед.