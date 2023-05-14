Тони Фергюсон сделал первое заявление после ареста

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон заявил, что не планирует завершать карьеру.

«Я принимаю вызов. Время снова сражаться, команда! Папочке нужно нанести немного урона. Чемпион!», - написал Тони Фергюсон в своих социальных сетях.

Напомним, ранее американский боец был арестован за ДТП и пьяное вождение. Инцидент произошел в Голливуде. Фергюсон снес две припаркованные машины на своем пикапе после вечеринки.

Тони проиграл пять последних поединков в UFC. В последний раз он выходил в октагон в сентябре 2022 года, проиграв приемом Нейту Диасу.