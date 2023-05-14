Конор Макгрегор пообещал побить рекорд по количеству нокаутов в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообещал побить рекорд по количеству нокаутов в лиге.

«Мэтт Браун в 42 года занял первое место по количеству нокаутов в UFC. У него их 13. Он сравнялся с Дерриком Льюисом. У меня сейчас восемь нокаутов в лиге, мне 34 года. Я побью этот рекорд», - написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Помимо рекорда по нокаутам, Мэтт Браун входит в топ-5 в истории UFC по количеству досрочных побед (нокаутом и приемом). На счету Брауна 14 таких выигранных поединков. Рекордсменом по этому показателю является Чарльз Оливейра – 19 досрочных побед.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. тогда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Следующим его соперником, как ожидается, станет Майкл Чендлер, вместе с которым они будут тренировать команды на шоу TUF.