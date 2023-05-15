Бывшая девушка Адесаньи требует в суде половину его состояния

Бывшая девушка чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи подала в суд на спортсмена.

Как сообщает Daily Post Nigeria, Шарлотта Паудрелл требует половину состояния 33-летнего бойца, в качестве компенсации. Девушка считает, что достойна части активов Исраэля, потому что «слишком долго с ним встречалась».

Паудрелл подчеркивает, что всегда поддерживала Адесанью во время его выступления в UFC.

Напомним, что в своем последнем поединке нигериец победил Алекса Перейру нокаутом во втором раунде.